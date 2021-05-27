Шесть шахтеров оказались под завалом после обрушения шахты в Китае

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере шесть горняков оказались заблокированы завалами в результате обвала в шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в среду 26 мая около 23:06 по пекинскому времени (16:06 по Минску) в уезде Вэйшань. На месте происшествия работают спасатели и межведомственная группа экстренного реагирования. Спасатели ведут работы по расчистке образовавшихся завалов и пытаются найти заблокированных в шахте горняков.

Причины обрушения пока неизвестны, проводится расследование.

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