ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 июня изменятся цены на некоторые сигареты в Беларуси

27.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

С 1 июня изменятся цены на некоторые сигареты в Беларуси

В Беларуси с 1 июня изменятся цены на отдельные марки сигарет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» Pall Mall, Kent и Rothmans подорожают на 5 копеек, Vogue – на 10. При этом Kent Feel Vibe подешевеют на 20 копеек.

Сигареты «Корона» (Gold и Kalipso Gold) компании «Табак-инвест» станут дешевле на 15 копеек.

На 5 вырастут цены на сигареты L&M Blue Label (синий) и L&M Compact (L&M Компакт (синий)) компании «Интер Тобакко». L&M Motion поднимут стоимость на 6 копеек, Parliament (Aqua Blue и Night Blue) – на 10 копеек, Marlboro (red и gold) – на 15 копеек.

Также станут дороже на 5 копеек сигарет, ввозимые компанией «Беларусьторг»: Rothmans (Demi Mix и Demi Mix 3 in 1), на 10 копеек – Vogue (La Cigarette Lilas и La Cigarette Menthe), Dunhill (Fine Cut Blue и Fine Cut Gold) и Rothmans Mix 3 in 1.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 июня изменятся цены на отдельные марки сигарет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам. Сигареты гродненской табачной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейская арганізацыі абвясьціла пра самаліквідацыю ў сувязі са зьменамі ў законе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by