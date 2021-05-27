С 1 июня изменятся цены на некоторые сигареты в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси с 1 июня изменятся цены на отдельные марки сигарет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» Pall Mall, Kent и Rothmans подорожают на 5 копеек, Vogue – на 10. При этом Kent Feel Vibe подешевеют на 20 копеек.

Сигареты «Корона» (Gold и Kalipso Gold) компании «Табак-инвест» станут дешевле на 15 копеек.

На 5 вырастут цены на сигареты L&M Blue Label (синий) и L&M Compact (L&M Компакт (синий)) компании «Интер Тобакко». L&M Motion поднимут стоимость на 6 копеек, Parliament (Aqua Blue и Night Blue) – на 10 копеек, Marlboro (red и gold) – на 15 копеек.

Также станут дороже на 5 копеек сигарет, ввозимые компанией «Беларусьторг»: Rothmans (Demi Mix и Demi Mix 3 in 1), на 10 копеек – Vogue (La Cigarette Lilas и La Cigarette Menthe), Dunhill (Fine Cut Blue и Fine Cut Gold) и Rothmans Mix 3 in 1.

Фото: Pixabay

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