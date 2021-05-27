ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

13 самых странных фобий знаменитостей. А у вас есть такие?

27.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

13 самых странных фобий знаменитостей. А у вас есть такие?

В детстве часто происходит так, что какое-то эмоциональное впечатление или же негативный опыт может остаться с человеком на всю жизнь. Обычно их называют фобиями. То, что может навредить здоровью или жизни, сразу же запоминается человеком. Если он обжегся об огонь, он вряд ли протянет руку к источнику пламени. Однако существуют такие фобии, которые смело можно назвать странными и необычными.


Памела Андерсон – эйсоптрофобия


Фото: new-magazine.ru

Невероятная фотомодель ужасно боится отражения в зеркале. Именно поэтому с ней рядом всегда визажисты, которые готовы подправить ее макияж.

Дэвид Бекхэм – атаксиофобия


Фото: film.ru

Футболист слишком помешан на чистоте и очень боится беспорядка. Именно поэтому у него во всем должна быть идеальная система.

Орландо Блум – поркуфобия


Фото: peopletalk.ru

Актер ужасно боится свиней. Об этом выяснилось во время съемок «Царствие небесное», где случайно из загончика выбежала одна свинка. После этого его долго пытались успокоить.

Леди Гага – маленькие дети и телефонные звонки


Фото: iz.ru

Певица призналась, что у нее может случиться паническая атака рядом с маленькими детьми. При этом она также боится телефонных звонков, о чем упоминает в своей песне Telephone.

Джонни Депп – коулрофобия


Фото: mainstyles.ru

Актер ужасно боится клоунов, еще с детства. При этом он пытается с этим бороться, даже приобретая атрибутику с клоунами.

Кендалл Дженнер – трипофобия


Фото: cosmo.ru

Модель не переносит маленькие отверстия, например, пчелиные соты или же пористый хлеб. Также она испытывает страх даже при просмотре мультсериала про Губку Боба.

Скарлетт Йоханссон – блаттофобия


Фото: afisha.ru

Многие люди боятся насекомых, но актриса испытывает панику от тараканов после случая, когда на ее лице сидел один крупный представитель этого семейства.

Джим Керри – паранойя


Фото: kino-teatr.ru

Актер очень боится, что за ним могут следить, поэтому всегда просит выключать камеры видеонаблюдения.

Дэниел Крейг – акрофобия


Фото: kinopoisk.ru

Когда Крейг снимался в бондиане, он столкнулся со своим самым большим страхом – высоты. Несмотря на помощь каскадеров, актер сам выполнял некоторые трюки.

Рианна – ихтиофобия


Фото: shoppingschool.ru

Певица очень боится рыб, в особенности – тропических, которые плавают в прозрачных водоемах. Она часто рассказывала в интервью, что предпочтет бассейн любому океану.

Кристен Стюарт – гиппофобия


Фото: ivi.ru

Она очень боится лошадей, потому что в детстве лошадь ее скинула, и актриса повредила руку. Для съемок некоторых фильмов ей пришлось преодолевать свой страх, но не обошлось без успокоительных.

Меган Фокс – боязнь бумаги


Фото: film.ru

Актриса очень сильно боится порезаться об бумагу, поэтому ей присылают только заламинированные листы, либо же в переплете.

 

Среди таких же необычных фобий можно отметить страх Пенелопы Крус перед красной дорожкой, Мэттью МакКонахи перед вращающимися дверьми, а также Чака Норриса перед алкоголем.

Многие знаменитости стараются избавиться от своего страха, сталкиваясь с ним лицом к лицу. Например, Тоби Магуайр, который исполнил роль Человека-паука, ужасно боится пауков, поэтому во время съемок он часто впадал в панику. А Сальма Хайек исполнила роль танцовщицы со змеей в фильме Квентина Тарантино. При этом ей пришлось справляться со страхом и паникой, когда она брала на руки большого питона.

 

По материалам сайта uznayvse.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детстве часто происходит так, что какое-то эмоциональное впечатление или же негативный опыт может остаться с человеком на всю жизнь. Обычно их называют фобиями....
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейская арганізацыі абвясьціла пра самаліквідацыю ў сувязі са зьменамі ў законе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by