Одну из последних бутылок вина императора Наполеона продали за $30 тысяч

Источник материала: ОНТ

Одну из последних бутылок вина, которая предназначалась для французского императора Наполеона Бонапарта, продали в ЮАР за 420 тысяч рэндов (около $30 тысяч), сообщает News24.

Вино марки Grand Constance урожая 1821 года выставили на аукцион Cape Fine & Rare Wine. Покупателем стал британец.

Виноград выращивали на территории современной Южной Африки. В 1821 году большая часть урожая была направлена на изготовление вина для французского императора. Но Бонапарт так и не дожил до его доставки. Вино так и не было доставлено.

До нашего времени сохранилось 12 бутылок той партии.

Фото: Cape Fine & Rare Wine Auction

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