Жена выдавала ресторанные блюда за свои: адвокаты перечислили самые абсурдные причины развода

Источник материала: ОНТ

Во всем мире каждый день распадаются браки. По разным причинам. Один из самых частых аргументов – «не сошлись характерами». Однако на самом деле причин для разводов гораздо больше. Есть среди них и совершенно нелепые и неожиданные. Именно о таких решил узнать пользователь портала Reddit под ником dankph. Он попросил людей поделиться в Сети необычными историями о разводе, пишет «Ридус». Вот некоторые рассказы адвокатов.

















ФОТО: pixabay

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