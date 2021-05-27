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Жена выдавала ресторанные блюда за свои: адвокаты перечислили самые абсурдные причины развода

27.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жена выдавала ресторанные блюда за свои: адвокаты перечислили самые абсурдные причины развода

Во всем мире каждый день распадаются браки. По разным причинам. Один из самых частых аргументов – «не сошлись характерами». Однако на самом деле причин для разводов гораздо больше. Есть среди них и совершенно нелепые и неожиданные. Именно о таких решил узнать пользователь портала Reddit под ником dankph. Он попросил людей поделиться в Сети необычными историями о разводе, пишет «Ридус». Вот некоторые рассказы адвокатов. 





ФОТО: pixabay

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Во всем мире каждый день распадаются браки. По разным причинам. Один из самых частых аргументов – «не сошлись характерами». Однако на самом деле причин для...
 
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