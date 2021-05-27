Самые вредные и полезные для сердца продукты назвала врач. Сверьте список со своим меню

Источник материала: ОНТ

Правильное питание и умеренные физические нагрузки – залог здоровья сердца и сосудистой системы. Как продукты влияют на состояние сердечной мышцы, рассказала врач Николь Фишер в своем исследовании. Его результаты опубликованы в журнале Sage.

По словам медика, для поддержания сердца в тонусе важно увеличить в рационе количество овощей, фруктов, зелени и ягод. В этих продуктах содержится большое количество витаминов. Зелень помогает очистить сосуды, ягоды защищают организм от преждевременного старения, а фрукты являются «поставщиком» витамина С.





Еще одно важное правило, которое нужно соблюдать для поддержания сердца в здоровом состоянии, – отказ от вредных жиров. Наиболее опасные –трансжиры, затем идут животные жиры. При их излишке в организме может произойти закупорка артерий и сосудов, а это – нагрузка на сердце.

Также «плохие» жиры повышают концентрацию холестерина в крови, из-за этого могут появляться тромбы и холестериновые бляшки. Поэтому, советует Фишер, лучше свести к минимуму количество майонеза, маргарина, жирного мяса в рационе. Альтернатива – куриная грудка или индейка, бобовые, рыба и морепродукты. Чтобы получить полезные ненасыщенные жиры, врач рекомендует включить в свое меню орехи, жирную морскую рыбу, льняное или оливковое масло.

Полезными для сердца и сосудов являются цельнозерновые продукты: гречка, ячмень, перловка, овес, булгур. В цельных злаках содержатся минералы, которые укрепляют сердечную мышцу. Также в этот список Николь Фишер внесла грецкие орехи, овсянку, чернику, лосось, вишню.





Медик добавила, что для поддержания здоровья сердца нужно уменьшать количество соли в блюдах.

ФОТО: pixabay

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