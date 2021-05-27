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Встреча Лукашенко с Шейманом: итоги работы Управления делами и перспективы сотрудничества с Латинской Америкой и Африкой
Источник материала: ОНТ
27 мая Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктором Шейманом, сообщает
Виктор Шейман доложил Президенту об итогах работы в организациях Управделами Президента Беларуси: за первый квартал текущего года в плюс вышли сельское хозяйство, сфера промышленности, лесопереработка и строительная отрасль. Положительные результаты наблюдаются и во внутреннем туризме. Так, например, санаторий «Юность» вернулся на доковидные показатели.
Кроме того, на встрече обсудили направления работы со странами Латинской Америки и Африки. В условиях сложившейся обстановки на международной арене Главой государства поставлена задача выхода на новые сферы сотрудничества с латиноамериканским, африканским и азиатским регионами.
Фото: БелТА
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Встреча Лукашенко с Шейманом: итоги работы Управления делами и перспективы сотрудничества с Латинской Америкой и Африкой
27 мая Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктором Шейманом, сообщает Белта. Виктор Шейман доложил Президенту об...
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