В Минской школе №66 зафиксированы четыре случая заражения острой кишечной инфекцией

Источник материала: ОНТ

В средней школе №66 г. Минска зарегистрированы четыре случая заражения острой кишечной инфекцией, сообщил Минздрав в своём Telegram-канале.

Инфицирование произошло у учеников из начальных классов. Все дети госпитализированы и получают необходимую помощь. Состояние их стабильное.

Санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование. Был организован лабораторный анализ проб продуктов, смывов, также обследовали и персонал.

Фото: БЕЛТА

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