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В Национальной Хоккейной Лиге определились ещё два четветьфиналиста
Источник материала: ОНТ
«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счётом 5:3.
В четвертьфинале команду ждёт «Бостон» (он выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Вашингтон»).
Ещё одним участником 1/4 стала «Тампа».
В решающем матче была разгромлена «Флорида» – 4:0. Соперник «Тампы» по четвертьфиналу определится в противостоянии «Каролины» и «Нэшвилла».
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«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счётом 5:3. В четвертьфинале команду ждёт «Бостон» (он выбил из борьбы за Кубок Стэнли...
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