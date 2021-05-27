В Национальной Хоккейной Лиге определились ещё два четветьфиналиста

Источник материала: ОНТ

«Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом» был сильнее со счётом 5:3.

В четвертьфинале команду ждёт «Бостон» (он выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Вашингтон»).

Ещё одним участником 1/4 стала «Тампа».

В решающем матче была разгромлена «Флорида» – 4:0. Соперник «Тампы» по четвертьфиналу определится в противостоянии «Каролины» и «Нэшвилла».

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