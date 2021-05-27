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В Сирии подвели предварительные итоги президентских выборов: лидирует Башар Асад

27.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сирии подвели предварительные итоги президентских выборов: лидирует Башар Асад

Итоги президентских выборов подводит Сирия. Лидирует действующий глава страны Башар Асад.


На пост претендуют 3 кандидата. Проголосовало 80 % населения.

Из-за высокой явки пришлось продлить работу участков на пять часов. Выборы прошли без происшествий.

Тем не менее противники нынешнего президента вышли на улицы с протестами. Правительство заявляет – избирательная кампания показывает, что Сирия функционирует нормально, несмотря на десятилетнюю войну. Но оппозиция и западные страны думают иначе.

Ещё до начала голосования главы внешнеполитических ведомств США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании заявили, что не считают эти выборы честными и свободными.

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Итоги президентских выборов подводит Сирия. Лидирует действующий глава страны Башар Асад. На пост претендуют 3 кандидата. Проголосовало 80 % населения. Из-за...
 
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