Швейцарский интернет-провайдер: «Письмо о минировании отправили только после того, как самолет Ryanair был перенаправлен в Минск»

Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG выпустил обращение после слов от белорусских властей, которые заявили, что письмо о минировании самолета Ryanair отправили из Швейцарии.

В обращении говорится, что Proton Technologies AG действительно фиксирует факт отправки письма с угрозами взрыва на борту лайнера, однако они были получены только после того, как самолет уже был перенаправлен в Минск

– Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности – говорится в заявлении швейцарской компании.