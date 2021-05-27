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Швейцарский интернет-провайдер: «Письмо о минировании отправили только после того, как самолет Ryanair был перенаправлен в Минск»
Источник материала: Партизан
Это – существенное расхождение с версией, которую продвигает Лукашенко и его сторонники.
Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG выпустил обращение после слов от белорусских властей, которые заявили, что письмо о минировании самолета Ryanair отправили из Швейцарии.
В обращении говорится, что Proton Technologies AG действительно фиксирует факт отправки письма с угрозами взрыва на борту лайнера, однако они были получены только после того, как самолет уже был перенаправлен в Минск:
– Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности – говорится в заявлении швейцарской компании.
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Швейцарский интернет-провайдер: «Письмо о минировании отправили только после того, как самолет Ryanair был перенаправлен в Минск»
Это – существенное расхождение с версией, которую продвигает Лукашенко и его сторонники.
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