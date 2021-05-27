Родители Романа Протасевича: Мы не знаем, где наш сын

Отвечая на вопрос корреспондента «Новой газеты» во время пресс-конференции, они рассказали, что, по их информации, к Протасевичу применялось насилие.





«Мы до сих пор не знаем, где наш сын, не говоря уже о том, чтобы к нему допустили родственников на встречу. К Роману не допускают до сих пор его адвоката», — сообщили они.





По их мнению, Протасевича вынудили произнести речь на видео, где он сказал, что якобы дает признательные показания по делу об организации «массовых беспорядков».





Это свидетельствует о применении к нему насилия, заявили родители. «Поэтому он в обязательном порядке нуждается в медицинском обследовании. Но, насколько нам известно, никто не оказывает эту помощь», — сообщила мать экс-главреда NEXTA.





Она добавила, что Протасевичу также не разрешают передать передачи с теплыми вещами и средствами гигиены. (У матери арестованной вместе с ним Софии Сапега передачу приняли - прим. БП)





Основатель NEXTA Степан Путило также сообщил, что, по его мнению, власти Беларуси оказывают давление на Протасевича. Отвечая на вопрос о том, помогут ли санкции ЕС и США в освобождении экс-главреда NEXTA, Путило выразил надежду, что санкции помогут «заставить режим задуматься о том, что он делает».





Романа Протасевича задержали 23 мая — самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел Протасевич, сел в аэропорту Минска из-за сообщения о якобы «минировании» по требованию белорусских диспетчеров. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Изначально борт направлялся из Афин в Вильнюс.





Его подруга, гражданка России Софья Сапега, летела тем же рейсом. В Минске ее арестовали на два месяца, по словам властей, она сейчас находится в СИЗО КГБ. Сам Протасевич, по утверждению белорусских силовиков, сейчас в минском СИЗО №1.





Белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с Протасевичем. Он произносит, что находится в СИЗО-1 Минска, что «никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами», у него нет и что отношения со стороны силовиков к нему «максимально корректные и по закону».





При этом Протасевич держится напряженно, на протяжении всего видео часто моргает, его лицо загримировано, однако даже через грим проступают синяки и ссадины.





Добавим, что к Роману уже третий день не допускают адвоката.