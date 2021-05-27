"Контрнаступление": Марков об истории с самолетом и решениях Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Тайный ропот одобрения": Марков о неоднозначной реакции на инцидент с самолетом

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича вызвали взрыв возмущения только одной группы стран ― членов НАТО и младших подчиненных союзников США, в то время как "большая часть остального мира молча в тиши аплодирует Александру Лукашенко", отметил собеседник радио Sputnik.

"Все прекрасно понимают, что Лукашенко сделал то, что до сих пор позволяли себе только США и их союзники. И то, что Лукашенко воспользовался правом, которые реализуют только американцы, он с одной стороны потряс вот этот мир, в котором США и союзники пытаются утвердить свое полное доминирование. А с другой стороны, он тем самым расширяет пространство свободы для остальных стран, многие из которых не хотели бы, чтобы они были полностью подчинены США и НАТО", ― рассуждает Марков.

Именно поэтому, по мнению эксперта, нет никаких осуждений произошедшего ни со стороны Китая, ни Индии, Турции, ни других ключевых стран.

"Я бы сказал, что Лукашенко смело бросил вызов мировому гегемону, и этот вызов встречает тайной ропот одобрения в мировом сообществе", ― заявил Марков.

При этом эксперт полагает, что вокруг Беларуси сейчас "будут пытаться выстроить железный занавес и отрезать ее от контактов со всеми европейскими странами. Но этот железный занавес ― ответ не на задержание Протасевича и инцидент с самолетом, "это ответ на то, что Лукашенко не пошел по пути Януковича, чтобы его свергли, а жестко отвечает на попытки свержения и госпереворота", убежден Марков.

"Александр Лукашенко не только отбил атаку на него, которая осуществлялась осенью прошлого года, но и перешел в контрнаступление и громит инфраструктуру госпереворота, которая была создана поляками, литовцами, британцами и американцами вокруг Беларуси и внутри страны. Вот этого разгрома инфраструктуры они и не хотят", ― рассуждает Марков.

Кроме того, действия Александра Лукашенко встречают сейчас огромную поддержку внутри России, добавляет эксперт, "и многие сейчас призывают Владимира Путина поступить также – более решительно громить инфраструктуру российского "майдана", который готовится американцами".

"Насколько сильны будут репрессии в отношении Беларуси ― не так уж и сильны, поскольку Беларусь поддержат Россия, Китай и другие страны. С Евросоюзом придется прервать многие связи, но в этом ничего страшного нет. Страны ЕС все больше вползают в кризис и перестают быть лидерами мирового развития. Попытка наказать Беларусь ― это еще и потеря Беларуси для этой группы стран", ― отметил Марков.

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