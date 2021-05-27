Еще один Телеграм-канал власти признали экстремистским

Телеграм-канал «Островец Для Жизни» признан экстремистским, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.





«Прокуратура Островецкого района проанализировала размещенные в телеграм-канале «Островец Для Жизни» информационные сообщения, — говорится в сообщении. — Установлено, что в них содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей. На этом же интернет-ресурсе обнаружены комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей».

Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала, подчеркивается в сообщении. В связи с этим прокурор Островецкого района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции данного телеграм-канала экстремистскими материалами.

«Суд Островецкого района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

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