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Белорусский рубль сильно просел к корзине валют
Источник материала: Навiны
Второй день подряд все основные иностранные валюты демонстрируют рост по итогам торгов на БВФБ.
Свои сессии они сегодня завершили на следующих позициях:
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
В 2021 году регулятор намерен сохранить режим гибкого курсообразования. При этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса.
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
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Второй день подряд все основные иностранные валюты демонстрируют рост по итогам торгов на БВФБ.
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