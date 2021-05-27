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И хлеб, и зрелище: автомобиль доставки попал в курьезную ситуацию
Источник материала: Onliner
Наш читатель сообщил в
По всей видимости, водитель яму не заметил, не учел особенности места, куда он приехал.
— Мне пиццу вез. Успел в срок, у него даже 10 минут осталось. И пицца хорошая — мы уже съели. Мы даже придумали новый слоган: хотите хлеба и зрелищ — закажите пиццу, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.
Водитель, выполнив свою основную задачу по доставке горячей пиццы заказчику, теперь решает другую возникшую проблему — как-то надо вытаскивать автомобиль.
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