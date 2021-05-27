Год назад на стройке разбился 17-летний парень. Какое наказание понес виновник?

Источник материала: Onliner

Почти год назад на одном из столичных долгостроев, расположенном на улице Быховской, произошло ЧП. В шахту лифта упал 17-летний парень, подрабатывавший на стройке. Молодой человек не выжил, было возбуждено уголовное дело. Сегодня пресс-служба Верховного суда рассказала , кого признали виновным и какое наказание было назначено.

Рассмотрение дела проходило вчера. Обвиняемый — ранее не судимый директор строительной компании «Элстман». Согласно материалам, директор допустил сознательное нарушение установленных правил безопасности при проведении строительных работ, правил техники безопасности и иных правил охраны труда на строительном объекте.

В частности, он допустил несовершеннолетнего парня к выполнению строительных работ на объекте, на котором не были обеспечены безопасные условия труда. Все это привело к тому, что 29 мая 2020 года молодой человек упал в неогороженную лифтовую шахту с верхнего этажа.

«Приговором суда обвиняемый был признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 2 ст. 303 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет.

Он же признан невиновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека, и по ч. 2 ст. 428 УК — оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления.

С ООО „Элстман“ в пользу потерпевших в счет возмещения материальной компенсации морального вреда взыскано 160 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.