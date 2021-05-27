ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Год назад на стройке разбился 17-летний парень. Какое наказание понес виновник?

27.05.2021 16:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Почти год назад на одном из столичных долгостроев, расположенном на улице Быховской, произошло ЧП. В шахту лифта упал 17-летний парень, подрабатывавший на стройке. Молодой человек не выжил, было возбуждено уголовное дело. Сегодня пресс-служба Верховного суда рассказала, кого признали виновным и какое наказание было назначено.

Рассмотрение дела проходило вчера. Обвиняемый — ранее не судимый директор строительной компании «Элстман». Согласно материалам, директор допустил сознательное нарушение установленных правил безопасности при проведении строительных работ, правил техники безопасности и иных правил охраны труда на строительном объекте.

В частности, он допустил несовершеннолетнего парня к выполнению строительных работ на объекте, на котором не были обеспечены безопасные условия труда. Все это привело к тому, что 29 мая 2020 года молодой человек упал в неогороженную лифтовую шахту с верхнего этажа.

«Приговором суда обвиняемый был признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 2 ст. 303 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет.

Он же признан невиновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека, и по ч. 2 ст. 428 УК — оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления.

С ООО „Элстман“ в пользу потерпевших в счет возмещения материальной компенсации морального вреда взыскано 160 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти год назад на одном из столичных долгостроев, расположенном на улице Быховской, произошло ЧП. В шахту лифта упал 17-летний парень, подрабатывавший на стройке....
 
Новости дня
Новости разные
 
«На ўсім этапе толькі тры чалавекі былі ў кайданках — Статкевіч, Ціханоўскі і Лосік»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by