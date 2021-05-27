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Белорусско-британская Gismart выпустила бодипозитивную игру, которую каждый день скачивают миллион раз

27.05.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусско-британский разработчик мобильных игр и приложений выпустил игру Body Race. Всего через несколько дней после глобального релиза она стала самой популярной в 76 странах мира, ежедневно ее скачивает более 1 миллиона человек. Любопытно, что Body Race сделали в рекордно короткие сроки — от старта разработки до релиза прошло менее месяца.

В Gismart считают, что популярность проекта обусловлена «бодипозитивной составляющей». Ежедневно Body Race генерирует более миллиона скачиваний на iOS и Android. На сегодняшний день общее количество скачиваний составляет уже более 6 миллионов.

Body Race — это игра-раннер, суть которой заключается в том, чтобы набрать или сбросить вес для того, чтобы достичь заданной цели и получить новый модный образ. Персонажу необходимо пройти полосу препятствий, которая состоит из еды и различного спортивного инвентаря.

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Белорусско-британский разработчик мобильных игр и приложений выпустил игру Body Race. Всего через несколько дней после глобального релиза она стала самой популярной...
 
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