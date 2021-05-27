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Белорусско-британская Gismart выпустила бодипозитивную игру, которую каждый день скачивают миллион раз
Источник материала: Onliner
Белорусско-британский разработчик мобильных игр и приложений выпустил игру Body Race. Всего через несколько дней после глобального релиза она стала самой популярной в 76 странах мира, ежедневно ее скачивает более 1 миллиона человек. Любопытно, что Body Race сделали в рекордно короткие сроки — от старта разработки до релиза прошло менее месяца.
В Gismart считают, что популярность проекта обусловлена «бодипозитивной составляющей». Ежедневно Body Race генерирует более миллиона скачиваний на
Body Race — это игра-раннер, суть которой заключается в том, чтобы набрать или сбросить вес для того, чтобы достичь заданной цели и получить новый модный образ. Персонажу необходимо пройти полосу препятствий, которая состоит из еды и различного спортивного инвентаря.
гантели, покрытие резина, посадочный 26 мм, 24.5 кг
гантели, покрытие пластик, посадочный 26 мм, 10-20 кг
гантели, покрытие пластик, посадочный 26 мм, 15-30 кг
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Белорусско-британская Gismart выпустила бодипозитивную игру, которую каждый день скачивают миллион раз
Белорусско-британский разработчик мобильных игр и приложений выпустил игру Body Race. Всего через несколько дней после глобального релиза она стала самой популярной...
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