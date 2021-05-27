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Amnesty объявляет акцию срочной помощи Протасевичу

27.05.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная правозащитная организация Amnesty International объявляет акцию срочной помощи белорусскому оппозиционеру Роману Протасевичу, соучредителю и бывшему редактору Telegram-канала Nexta.

«Мы призываем наших сторонников во всем мире присоединиться к акции срочной помощи с требованием немедленного освобождения Романа Протасевича и Софьи Сапеги. Их арест является произвольным и незаконным, а его обстоятельства вызывают негодование. Мы с самого начала опасались, что им могут угрожать пытки или другое жестокое обращение. Теперь, когда белорусские государственные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Роман «признается» в организации протестов, мы обеспокоены тем, что такое признание могло быть получено под давлением», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

На записи, показанной государственными белорусскими СМИ 24 мая, Протасевич говорит, что он «сотрудничает со следствием» и «дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». У него есть видимые синяки на лице, но он заявляет, что обращение с ним «максимально корректное и по закону».

«Действительно ли белорусские власти верят, что они могут обмануть мир, транслируя принудительное «признание» заключенного и заставляя его заявлять, что с ним обращаются хорошо?» — заявила Стразерс.

«Учитывая историю и характер нарушений прав человека со стороны белорусских спецслужб, мы серьезно обеспокоены тем, что здоровье и жизнь Романа Протасевича находятся под угрозой. Мы считаем, что его партнер Софья Сапега, гражданка России, задержана исключительно с целью оказать дальнейшее давление на Романа», - добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная правозащитная организация Amnesty International объявляет акцию срочной помощи белорусскому оппозиционеру Роману Протасевичу, соучредителю и бывшему...
 
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