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«Перебрал с полномочиями» – Маляваныч уволен по статье

27.05.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Национального академического драматического театра имени Максима Горького уволен артист Александр Жданович.

«Перебрал с полномочиями» – Маляваныч уволен по статье

Известный актер, экс-ведущий Маляваныч из детской программы «Калыханка» Александр Жданович покинул вчера стены родного театра. Осенью за участие в акции протеста он получил 9 суток ареста. Но и потом не скрывал своей твердой гражданской позиции насчет фальсифицированных выборов, постоянно выступая в социальных сетях. Говорят, что на столе директора театра лежали все скриншоты постов артиста.

"Народная Воля" обратилась за комментарием к директору театра Эдуарду Ивановичу ГЕРАСИМОВИЧУ:

– Я за него боролся как мог: предлагал ему и пятое, и двадцатое – например, увольнение по соглашению сторон. Но Александр решил избрать путь увольнения именно в такой непререкаемой форме – по статье 47, за утрату доверия со стороны нанимателя. Наверное, это ему для чего-то надо.

– Скажите, может быть, вас заставили это сделать, Эдуард Иванович?

– Не провоцируйте меня, не надо. Александр своими действиями нарушил «Кодекс чести», принятый в театре. Он призывал к открытому выступлению против власти в соцсетях. В общем, перебрал со своими полномочиями.

– Говорят, что сейчас у вас на столе целый список артистов на увольнение. Это так?

– Ну как с вами разговаривать, когда вы всё уже знаете?.. Понимаете, висит приказ об аттестации коллектива. Аттестации! А вы про «целый список» на увольнение… Видите, как неправильно вы трактуете ситуацию. Аттестация регулярно проходит каждые три года. Пришло время провести ее и сейчас.

– Но Александра Ждановича уволили до аттестации?

– Конечно. Это было вчера.

– Вам не кажется, что «Кодекс чести», созданный администрацией Русского театра в вашем лице, – это политически мотивированный документ. 

– Не кажется. Там все правильные слова написаны, и именно для того, чтобы люди работали в государственном учреждении. А про частные я вообще молчу, там никакого кодекса не нужно: раз – и до свидания, если только нарушена корпоративная этика.

***

С самим Александром Ждановичем пока связаться не удалось. 
 
 
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Из Национального академического драматического театра имени Максима Горького уволен артист Александр Жданович.
 
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