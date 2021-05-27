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Россия не пускает в Москву рейсы из Европы в обход Беларуси
Источник материала: Партизан
Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Беларуси.
Об этом сообщила в четверг
"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву.
Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.
25 мая в Austrian Airlines сообщили ТАСС, что авиаперевозчик решил приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси и будет его облетать в связи с принятым в ЕС решением из-за инцидента с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair. Так, запланированный на 27 мая рейс из Вены в Москву должен был пролетать не над Беларусью.
26 мая в Минтрансе Австрии сообщили ТАСС, что EASA выпустило информационный бюллетень по безопасности, в котором европейским авиакомпаниям рекомендуется избегать белорусское воздушное пространство.
Заметим, что ранее дважды (26 и 27 мая) и по той же причине были отменены рейсы Париж-Москва французского авиаперевозчика Air France.
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Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который...
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