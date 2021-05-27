Погода в СНГ: в Казахстане нашествие комаров, в Таджикистане жарко и без осадков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Центральной России ближайшие несколько дней будут дождливыми. Но заморозков синоптики не прогнозируют. Самым холодным днем станет в Москве воскресенье. Будет плюс 15. А дальше снова по-летнему тепло – от 20 до 25 градусов. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Над Казахстаном сгустились грозовые тучи. Непогода разыграется почти во всех областях страны. Спасатели предупреждают и о штормовом ветре. На востоке сегодня ожидается град. А на юге – в Кызылординской области – пыльные бури. По всей республике сохраняется температура воздуха от 35 до 40 градусов.

На севере страны аномальная жара спровоцировала нашествие комаров. Особенно много их у водоемов. Рыбакам приходится в спешке сматывать удочки и возвращаться домой без улова.

«Комаров столько – это ужас, звук, наверное, слышно?! И так по всему берегу», – делится оказавшийся в окружении тучи насекомых рыболов.



Таджикистан

В Таджикистане по-летнему жарко, плюс 33. Осадков не ожидается. Небо ясное. Хорошая погода и на юге республики – в Хатлонской области. Там – в пострадавших от селевых паводков селах – началось строительство новых домов.

В середине мая грязевые потоки обрушились на районы Абдурахмони Джоми, Вахша и Куляба. Жителей эвакуировали и предоставили временное жилье. Сейчас их обеспечивают товарами первой необходимости и продуктами питания.

Армения

После небольшого похолодания дожди и грозы уходят из Еревана. С сегодняшнего дня температура воздуха начнет подниматься. Окончание мая будет жарким: до 35 градусов ожидается в столице Армении. В такую погоду всех тянет к воде. Некоторые бассейны уже открылись, некоторые начнут принимать посетителей сегодня. Пока за вход на территорию надо заплатить 10 долларов. К середине лета цена поднимется вслед за спросом.

Беларусь

В Беларуси начинают работать летние детские оздоровительные лагеря. И с погодой ребятам повезло: сегодня ожидается до плюс 24. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

В этом году на оздоровление отправятся более 340 тысяч ребят. Школьников ждут палаточные лагеря, арт-студии, IT-инкубаторы. В этом году путевки подорожали приблизительно на пять процентов. Помогут родителям оплатить отдых детям профсоюзное организации.