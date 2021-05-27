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SputnikPro – об активности в соцсетях и конструировании медиаландшафтов

27.05.2021 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На мастер-классе можно будет получить ответы на вопросы, что такое конструирование медиаландшафтов и как делать свою повестку мейнстримом. Также на новом модуле SputnikPro специалисты обсудят современные медиатехнологии, новые тренды работы в социальных сетях.

 Участники:

  • руководитель пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
  • начальник отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru МИА "Россия сегодня" Дарья ГИНЕЕВА.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из более 80 государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
 
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Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов для СМИ и PR-служб. В пятницу, 28 мая, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik...
 
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