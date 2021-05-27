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PS-эксклюзив Uncharted 4 выйдет на ПК

27.05.2021 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игра Uncharted 4, один из главных эксклюзивов для PlayStation 4, выйдет на компьютерах. Об этом объявила Sony в отчете для инвесторов. Там же упоминаются Horizon Zero Dawn и Days Gone, также некогда PS-эксклюзивы, которые уже вышли на ПК.

В Sony уверены, что портирование громких проектов для PlayStation на персональные компьютеры помогает увеличить выручку игрового подразделения компании. О дате выхода Uncharted 4 пока ничего не сообщается.

Также в Sony выразили уверенность, что в июне PlayStation 5 выйдет на самоокупаемость, а затем начнет приносить прибыль. Не исключено, что речь может идти о предстоящем повышении цен на дефицитную консоль.

Игровая приставка Sony PlayStation 5
30 отзывов
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
2970 р.
17 предложений
Консоли Sony в Каталоге Onliner

 
 
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Игра Uncharted 4, один из главных эксклюзивов для PlayStation 4, выйдет на компьютерах. Об этом объявила Sony в отчете для инвесторов. Там же упоминаются Horizon Zero Dawn и Days Gone, также...
 
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