|
PS-эксклюзив Uncharted 4 выйдет на ПК
Источник материала: Onliner
Игра Uncharted 4, один из главных эксклюзивов для PlayStation 4, выйдет на компьютерах. Об этом
В Sony уверены, что портирование громких проектов для PlayStation на персональные компьютеры помогает увеличить выручку игрового подразделения компании. О дате выхода Uncharted 4 пока ничего не сообщается.
Также в Sony выразили уверенность, что в июне PlayStation 5 выйдет на самоокупаемость, а затем начнет приносить прибыль. Не исключено, что речь может идти о предстоящем повышении цен на дефицитную консоль.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра Uncharted 4, один из главных эксклюзивов для PlayStation 4, выйдет на компьютерах. Об этом объявила Sony в отчете для инвесторов. Там же упоминаются Horizon Zero Dawn и Days Gone, также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)