PS-эксклюзив Uncharted 4 выйдет на ПК

Источник материала: Onliner

Игра Uncharted 4, один из главных эксклюзивов для PlayStation 4, выйдет на компьютерах. Об этом объявила Sony в отчете для инвесторов. Там же упоминаются Horizon Zero Dawn и Days Gone, также некогда PS-эксклюзивы, которые уже вышли на ПК.

В Sony уверены, что портирование громких проектов для PlayStation на персональные компьютеры помогает увеличить выручку игрового подразделения компании. О дате выхода Uncharted 4 пока ничего не сообщается.

Также в Sony выразили уверенность, что в июне PlayStation 5 выйдет на самоокупаемость, а затем начнет приносить прибыль. Не исключено, что речь может идти о предстоящем повышении цен на дефицитную консоль.