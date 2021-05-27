Мнение: «Лукашенко очень сильно боится лететь в Москву»

Источник материала: Салiдарнасць

Зачем Мишустин понадобился в Минске, если белорусский диктатор и так летит к Путину ?

— Визит Мишустина в Минск вызывает много вопросов, — пишет Телеграм-канал Кукловод и овца . — Объявлено, что он пробудет в белорусской столице два дня, а значит — есть широкий круг вопросов для обсуждения. Но широкий круг вопросов на таком уровне потребовал бы длительного предварительного обсуждения и о приезде российского премьера было бы объявлено как минимум за несколько дней.

Да и вообще анонс визита на уровне главы правительства в тот же день — явление экстраординарное, говорящее о высокой важности и чрезвычайности обсуждаемых вопросов. Но если эти вопросы такие важные и чрезвычайные, то они должны быть на повестке завтрашней встречи Лукашенко и Путина, зачем тогда их дублировать Мишустиным?

Мы полагаем, что эти несостыковки объясняются подстраховочным характером прилёта российского премьера. Подстраховочным он является сразу на нескольких уровнях.

1. События последней недели и реакция на них Лукашенко породили вполне обоснованные сомнения в его здоровье. В Кремле хотят быть уверенными, что на завтрашней встрече Лукашенко не заявит, например, о том, что атака на пассажирский лайнер была совместной операцией с российским ФСБ. Подставляться под жёсткие санкции из-за белорусского диктатора и срывать столь ожидаемую встречу с Байденом в Женеве Путину явно не хочется.

2. Поведение Лукашенко вообще тяжело предсказать. Никто на 100% сейчас не может гарантировать, что он вообще полетит завтра в Москву. А переговоры вести надо, и желательно быстрее. Вот Мишустин и останется в Минске до пятницы, чтобы в случае форс-мажора всё равно донести до белорусского диктатора позицию Кремля.

3. Как мы уже писали ранее, новый статус делает Лукашенко совершенно беззащитным перед Путиным. Любые меры воздействия на белорусского диктатора вплоть до физических стали возможными для руководства Кремля. Лукашенко, у которого очень развит инстинкт самосохранения, не может этого не понимать, и, конечно, очень сильно боится лететь в Москву.

Возможно, что приезд Мишустина в Минск и является условием визита белорусского диктатора в Россию. По сути, российский премьер может рассматриваться как заложник, подстраховка на случай, если с Лукашенко что-то случится в Москве.

Вывод. Если хотя бы одно из этих предположений является правдой, то мы получаем дополнительное подтверждение крайне низкого уровня доверия между руководством РФ и группировкой Лукашенко.

Хотя, может быть и так, что всё изложенное здесь не более чем пустые спекуляции. А на самом деле Мишустину просто вдруг экстренно потребовалось закупить для Краснодарского края 42 очёсывающих жатки, за чью цену он и будет торговаться с господином Головченко целых два дня.