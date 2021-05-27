Пора пробуждаться: последние билеты на самый масштабный бизнес-форум

Уже 29 мая пройдет пятый образовательный форум Бизнес-Пробуждения 5.0. Бизнес-эксперты стран СНГ приедут в Минск и выступят в оффлайн формате. Бизнес-Пробуждение станет самым масштабным «живым» бизнес-мероприятием этого года.

Тема форума – выход из пост-ковидного кризиса и взгляд на бизнес будущего. Спикеры поделятся антикризисным опытом и видением нового мира, воодушевят предпринимателей своей энергией и историей. Генеральным партнером форума традиционно выступает МТБанк – банк свежих решений.

Хедлайнером Бизнес-Пробуждения 5.0 станет «самый жесткий» бизнесмен стран СНГ, автор популярного бизнес-канала на YouTube – Big Money, инвестор и долларовый миллионер Евгений Черняк. Впервые в Беларусь приедет Маргулан Сейсембаев - предприниматель, инвестор и совладелец более 40 проектов. В 2019 году занял 33-е место в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

омпанию им на форуме составят Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор «Додо Пицца», крупнейшей сети пиццерий в России, и Наталия Шмигельская, предприниматель с 17-летним стажем и основатель холдинга «Асторг», компании «Укрптахосервис», ТМ «Фудмама» и ТМ «Готово».

Также на сцену Бизнес-Пробуждения 5.0 выйдут эксперт по кросс-маркетингу в России, Владислав Бермуда, и Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании «Бизнес-Конструктор».

В этот раз гостей форума ожидает новый формат выступления - бизнес-прожарка с Евгением Черняком. Бизнесмен с огромным опытом и состоянием более 250 млн $ жестко и без цензуры разберет бизнес счастливчиков прямо на сцене и поможет найти точки быстрого роста. Такой шанс выпадает раз в жизни!

На форуме пройдет панельная дискуссия BIG BOSS с ТОП-менеджерами компаний-гигантов белорусского бизнеса. В дискуссии примут участие топ-менеджеры международного автомобильного Холдинга «Атлант-М», ГК СТА Логистик, компании “А1” и А-100 Девелопмент.

Форум Бизнес-Пробуждение 5.0 будет интересен собственникам бизнеса, предпринимателям, управленцам, специалистам, тем, кто ищет решения для выхода из кризиса и новые идеи, тем, кто только планирует начать свое дело, тем, кто в поиске партнеров. Организаторы обещают превратить форум в самую большую площадку для нетворкинга и провести централизованную сессию знакомств между участниками, чтобы каждый нашел нужные связи и полезные контакты в интересах развития бизнеса.

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