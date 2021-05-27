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hoster.by запустил новую стриминг-платформу
Источник материала: Навiны
Кто-то скучает по оффлайн-мероприятиям, а кто-то уже ни на что не променяет онлайн-формат. Компания hoster.by запустила
Платформа включает три услуги:
peregovorka.by подходит для оперативного созвона с коллегами и масштабных онлайн-встреч. Серверы услуги находятся в Беларуси, поэтому в большинстве случаев она быстрее, чем зарубежные аналоги. Бесплатная версия продукта позволяет собрать до 50 пользователей в общем облаке, а также создавать закрытые звонки.
peregovorka.by вошла в список сервисов, рекомендованных Министерством образования Беларуси для онлайн-обучения. За время существования «Переговорки» пользователи провели в ней суммарно четыре с половиной года и почти 50 000 встреч онлайн.
Площадка для онлайн-обучения webme — это инструмент проведения презентаций, семинаров, митапов и других обучающих событий. С его помощью организаторы могут:
Бесплатная версия продукта позволит провести вебинар для 15 человек с лимитом по времени в 30 минут.
Для событий на тысячи зрителей hoster.by предлагает услугу профессионального стриминга. 4 тарифных плана для видео- и аудиотрансляций с возможностью подключения статистики и нескольких потоков качеством до Full HD и до 80 000 одновременных зрителей.
«Без преувеличений, наша
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