hoster.by запустил новую стриминг-платформу

Кто-то скучает по оффлайн-мероприятиям, а кто-то уже ни на что не променяет онлайн-формат. Компания hoster.by запустила стриминг-платформу , которая позволит проводить онлайн любые события, независимо от их масштаба и аудитории: будь то бизнес-встречи, обучение или трансляция масштабных событий.





Платформа включает три услуги:

peregovorka.by подходит для оперативного созвона с коллегами и масштабных онлайн-встреч. Серверы услуги находятся в Беларуси, поэтому в большинстве случаев она быстрее, чем зарубежные аналоги. Бесплатная версия продукта позволяет собрать до 50 пользователей в общем облаке, а также создавать закрытые звонки.

peregovorka.by вошла в список сервисов, рекомендованных Министерством образования Беларуси для онлайн-обучения. За время существования «Переговорки» пользователи провели в ней суммарно четыре с половиной года и почти 50 000 встреч онлайн.

Площадка для онлайн-обучения webme — это инструмент проведения презентаций, семинаров, митапов и других обучающих событий. С его помощью организаторы могут:

собирать быструю обратную связь от слушателей;

демонстрировать видео c Youtube, Vimeo, Twitch;

управлять презентациями;

c оздавать комнаты, голосования ;

оздавать комнаты, голосования разграничивать прав доступа к материалам.

Бесплатная версия продукта позволит провести вебинар для 15 человек с лимитом по времени в 30 минут.

Для событий на тысячи зрителей hoster.by предлагает услугу профессионального стриминга. 4 тарифных плана для видео- и аудиотрансляций с возможностью подключения статистики и нескольких потоков качеством до Full HD и до 80 000 одновременных зрителей.

«Без преувеличений, наша платформа поможет провести мероприятие любого масштаба: от двух до тысяч человек. Нужно быстро созвониться с коллегами без установки дополнительного ПО? Вам в “переговорку”. Хотите провести внутреннее или внешнее обучение? Сервис онлайн-вебинаров для вас. Готовы организовать прямую трансляцию для конференции или любого другого масштабного события? Наши специалисты помогут разобраться с услугой стриминга. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы начать делать собственные онлайн-мероприятия», — прокомментировали в hoster.by.