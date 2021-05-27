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Дочь мирового повара Гордона Рамзи попала в психушку после двойного изнасилования
Источник материала: UDF
Холли подвергалась сексуальному насилию / instagram.com/hollyramsayy
Об этом сообщает
Такие диагнозы у нее появились после того как она подвергалась сексуальному насилию в 18 лет. И этаких случаев было два. После таких событий девушка даже учебу в университете не смогла закончить.
«Просьба о помощи - это не только смелое, что вы можете сделать, но это также ваш первый шаг к тому, чтобы достичь счастливой и здоровой жизни», - сказала Холли.
Чем известен Гордон Рамзи:
Рамзи имеет фирменный ресторан в Лондоне - Restaurant Gordon Ramsay - был удостоен трёх звёзд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звёзд Мишлен - достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы. В 2013 году Рамзи удерживал 7 звёзд Мишлен.
Также он является ведущим британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а еще их американских версий.
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Холли Рамзи три месяца лечилась в психбольнице.
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