﻿ Дочь мирового повара Гордона Рамзи попала в психушку после двойного изнасилования. 21.by
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Дочь мирового повара Гордона Рамзи попала в психушку после двойного изнасилования

27.05.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дочь мирового повара Гордона Рамзи попала в психушку после двойного изнасилования
Холли подвергалась сексуальному насилию / instagram.com/hollyramsayy
21-летняя дочь известного повара Гордона Рамзи Холли три месяца проходила лечение в психиатрической клинике, так как у нее были посттравматическое стрессовое расстройство, тревога и депрессия.

Об этом сообщает DailyMail.

Такие диагнозы у нее появились после того как она подвергалась сексуальному насилию в 18 лет. И этаких случаев было два. После таких событий девушка даже учебу в университете не смогла закончить.

«Просьба о помощи - это не только смелое, что вы можете сделать, но это также ваш первый шаг к тому, чтобы достичь счастливой и здоровой жизни», - сказала Холли.


Чем известен Гордон Рамзи:


Рамзи имеет фирменный ресторан в Лондоне - Restaurant Gordon Ramsay - был удостоен трёх звёзд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звёзд Мишлен - достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы. В 2013 году Рамзи удерживал 7 звёзд Мишлен.

Также он является ведущим британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а еще их американских версий.
 
 
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