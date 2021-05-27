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Глеб Павловский. Фото: DW

«Эхо Москвы»

«Заявление Лукашенко само по себе разоблачительно. Он поставил в рамках спецоперации экипаж самолета искусственно в условия, где ему пришлось приземляться в Минске. И мы не знаем, какие на самом деле были инструкции даны пилоту истребителя, который сопровождал самолет», — сказал он.

«То, что заявление о минировании поступило будто бы из Швейцарии, то, что он привел в боевую готовность охрану атомной электростанции – все это детали самой спецоперации. И то, что он называет при этом Протасевича террористом, полностью на его совести, потому что никто в мире не видит в нем террориста. Протасевич никогда не был замечен в таких наклонностях. Поэтому речь идет об успешной и удачной, с точки зрения белорусского диктатора, спецоперации захвата, которая усиливает опасения, связанные с ним и с его фактической поддержкой, фактическим прикрытием со стороны Москвы», — пояснил политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павловский: Заявление Лукашенко саморазоблачительно Слова Лукашенко «подтверждают подозрения и обвинения в его адрес после захвата самолета, считает эксперт.

С точки зрения, слова Лукашенко «подтверждают подозрения и обвинения в его адрес после фактического захвата самолета, поскольку он в основном описывает обстоятельства спецоперации».Как считает Павловский, остается ждать расследования, которое проведет Международная организация гражданской авиации, и тогда можно будет уже говорить об уголовной ответственности.