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Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом
Источник материала: Onliner
Несколько дней назад Rolls-Royce разослала своим клиентам письма с анонсом дебюта очень дорогой и эксклюзивной машины. О чем идет речь, стало ясно только сегодня — британцы показали роскошный кабриолет Rolls-Royce Boat Tail. Эту модель трудно назвать транспортным средством. Это скорее произведение современного искусства.
Свое название новинка берет от редких Rolls-Royce конца 1920-х начала 1930-х годов. Хотя по своей философии машина схожа с построенным в одном экземпляре Sweptail (выставка Villa d’Este, 2017 год). Если помните, Rolls-Royce Sweptail стоил примерно 12,8 миллиона долларов и являлся самым дорогим в мире новым автомобилем.
На фоне Boat Tail купе 2017 года выглядит уже не таким уж дорогостоящим: за кабриолет просят аж 28 миллионов долларов. На данный момент нет более дорогого автомобиля, который можно заказать новым у автопроизводителя. Даже такой гиперкар, как Bugatti Centodieci, стоит в несколько раз дешевле — $9,7 миллиона.
Всего британцы построят три экземпляра Rolls-Royce Boat Tail. Будущие заказчики сами будут принимать участие в разработке комплектации для авто. Им предложат бесчисленное количество оттенков кузова, материалов отделки салона и пр. Машина, которую вы видите на фото, — одна из трех. Ее уже купил невероятно богатый клиент. Мало того, что это его не единственная машина в семье, так это еще и не единственный Rolls-Royce Boat Tail — предприниматель владеет оригинальной моделью 1932 года выпуска.
Новинка построена на архитектуре Phantom и имеет габаритную длину 5,8 метра. Кузов нарисован с нуля и не повторяет ни одну другую модель Rolls-Royce. То же самое можно сказать о LED-оптике. Это настоящий эксклюзив для коллекционеров. После ДТП такой автомобиль будет очень сложно восстановить — нужно обращаться на завод Rolls Royce Goodwood с просьбой изготовить новые детали.
В комплекте с автомобилем идет набор посуды Christofle, складные стулья, стол и даже зонт, поднимающийся из багажника. В салоне предусмотрено два холодильника. В движение новинку приводит 6,75-литровый V12 с двумя турбинами. Мотор развивает 563 л. с. За какое время этот «кабрик» набирает сотню, британцы не рассказывают, уверяя, что потенциальных клиентов подобных авто этот параметр не волнует.
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Несколько дней назад Rolls-Royce разослала своим клиентам письма с анонсом дебюта очень дорогой и эксклюзивной машины. О чем идет речь, стало ясно только сегодня —...
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