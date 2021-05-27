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Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

27.05.2021 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько дней назад Rolls-Royce разослала своим клиентам письма с анонсом дебюта очень дорогой и эксклюзивной машины. О чем идет речь, стало ясно только сегодня — британцы показали роскошный кабриолет Rolls-Royce Boat Tail. Эту модель трудно назвать транспортным средством. Это скорее произведение современного искусства. 

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

Свое название новинка берет от редких Rolls-Royce конца 1920-х начала 1930-х годов. Хотя по своей философии машина схожа с построенным в одном экземпляре Sweptail (выставка Villa d’Este, 2017 год). Если помните, Rolls-Royce Sweptail стоил примерно 12,8 миллиона долларов и являлся самым дорогим в мире новым автомобилем.

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

На фоне Boat Tail купе 2017 года выглядит уже не таким уж дорогостоящим: за кабриолет просят аж 28 миллионов долларов. На данный момент нет более дорогого автомобиля, который можно заказать новым у автопроизводителя. Даже такой гиперкар, как Bugatti Centodieci, стоит в несколько раз дешевле — $9,7 миллиона.

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

Всего британцы построят три экземпляра Rolls-Royce Boat Tail. Будущие заказчики сами будут принимать участие в разработке комплектации для авто. Им предложат бесчисленное количество оттенков кузова, материалов отделки салона и пр. Машина, которую вы видите на фото, — одна из трех. Ее уже купил невероятно богатый клиент. Мало того, что это его не единственная машина в семье, так это еще и не единственный Rolls-Royce Boat Tail — предприниматель владеет оригинальной моделью 1932 года выпуска.

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

Новинка построена на архитектуре Phantom и имеет габаритную длину 5,8 метра. Кузов нарисован с нуля и не повторяет ни одну другую модель Rolls-Royce. То же самое можно сказать о LED-оптике. Это настоящий эксклюзив для коллекционеров. После ДТП такой автомобиль будет очень сложно восстановить — нужно обращаться на завод Rolls Royce Goodwood с просьбой изготовить новые детали.

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом

В комплекте с автомобилем идет набор посуды Christofle, складные стулья, стол и даже зонт, поднимающийся из багажника. В салоне предусмотрено два холодильника. В движение новинку приводит 6,75-литровый V12 с двумя турбинами. Мотор развивает 563 л. с. За какое время этот «кабрик» набирает сотню, британцы не рассказывают, уверяя, что потенциальных клиентов подобных авто этот параметр не волнует.

Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом
Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом
Toyota Camry VI (XV40) LE, 2006 г.в., 312 213 км
черный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
18 546 р.
7400$ / 6044€
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8200$ / 6697€
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черный, седан, бензин 2.4 л, механическая, передний привод
20 050 р.
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Несколько дней назад Rolls-Royce разослала своим клиентам письма с анонсом дебюта очень дорогой и эксклюзивной машины. О чем идет речь, стало ясно только сегодня —...
 
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