Егерь снимал видео, и на него напал дикий кабан (видео)

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Вечером 26 мая от охотоведа Червенского лесхоза поступило сообщение об обнаружении в лесу тела его 43-летнего коллеги, егеря. На теле мужчины имелись множественные раны. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба СК.

По предварительной информации, погибший, житель Червенского района, 26 мая ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят мобильный телефон с видеофайлом. При осмотре файла установлен момент нападения на егеря дикого кабана, после чего видеозапись прерывается.

По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.