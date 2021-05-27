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Усов: «Москва может выставить Лукашенко на торги в переговорах с Байденом»

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог о том, почему расширение токсичности режима Лукашенко полностью выгодно Кремлю.

— Лукашенко является важным раздражителем в руках Москвы, направленный в Запад, что будет максимально использовано, — отмечает  Павел Усов. — Да, действия диктатора могут вводить Кремль в ступор и даже злить, хотя внутренняя и внешняя политика России по своему содержанию еще хуже, Путин такой же диктатор.

Тем не менее действия Лукашенко еще больше злят и ставят в ступор Запад, демонстрируют его бессилие, заставляют искать точки соприкосновения с Москвой. Поэтом поддержка и расширение токсичности режима Лукашенко полностью выгодно Кремлю. Чем больше Лукашенко злит Запад, тем больше точек соприкосновения Запада с Москвой.

В идеологическом плане Лукашенко уже перетянул на себя образ «большого зла», которым до последнего момента был Путин в глазах международного сообщества. Теперь последний уже не выглядит демоном после Крыма, Донбасса, MH17, Навального. С ним даже можно договариваться и решать вопрос Беларуси.

Этим Путин может воспользоваться как прикрытием для зачистки политического пространства внутри России и решении геополитических вопросов в иных регионах мира, пока Запад будет думать, что делать с диктатором в Беларуси.

С другой стороны, Москва действительно может выставить Лукашенко на торги в процессе переговоров с Байденом.

Во-первых, США (если последние рассматривают Путина как главного «решалу» белорусского вопроса), должны согласиться с тем фактом, что Беларусь не двигается в сторону демократии, а остается под прямым управлением Кремля в рамках Союзного государства, т.е. «гарантом безопасности страны». Соответственно, они убирают Лукашенко, но сохраняют систему даже через «коллективное военное управление» Совбезом, который укрепят своими генералами и чиновниками. И таким образом Беларусь превращается во второй Крым.

Во-вторых, Россия может потребовать от США, «коллективного Запада», немедленного снятия всех экономических санкций, введенных после 2014 года, возвращение в G-8. При этом сначала должны быть сняты санкции, а потом Россия будет решать вопрос Лукашенко. Не думаю, что Москва будет размениваться по мелочам. Это хорошая ситуация за счет Лукашенко укрепить свои позиции, получить политическое и геополитическое преимущество. 

В этих обстоятельствах Россия выходит абсолютным победителем, а белорусы снова проиграют. Лукашенко превратился в очень эффективный инструмент внешней политики Кремля, и упускать из рук этот инструмент Москва не собирается.

Я считаю, что переговоры Байдана и Путина по Беларуси не должны проходить за закрытыми дверями. Мы должны знать детальное содержание разговора, даже если стороны не придут к соглашению и тем более, если договорятся. К сожалению, «тайные» разговоры и сделки с Россией по малым странам никогда ни к чему хорошему не приводили.

Што зробіць Байдэн зь Беларусьсю. Два варыянты

 
 
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