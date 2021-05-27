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Вице-президент UEC: Перенос чемпионата Европы из Минска не связан с политикой

27.05.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о переносе из Минска чемпионата Европы по велоспорту на треке было принято не по политическим соображениям, заявил ТАСС вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Сегодня правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы в Минске, который должен был пройти с 23 по 27 июня.

"Решение об отмене чемпионата Европы в Беларуси было принято единогласно. Мы не можем оставить команды без этого турнира. Решение мы принимали не по политическим соображениям, а исходя из реальных возможностей доставить команды в Минск. Это основная причина, а все остальное — это уже производные", — сказал Гусятников.

Он сообщил, что новое место проведения чемпионата будет объявлено в ближайшие два дня. "Мы хотим провести этот чемпионат Европы в сроки, ранее запланированные для Минска, — с 23 по 27 июня. В ближайшие день или два будет объявлено, есть кандидаты. Нам важно провести турнир в условиях, приближенных к Играм в Токио, чтобы это был закрытый трек с длиной овала в 250 метров", — добавил Гусятников.

Он рассказал, в каких странах может пройти чемпионат Европы. "Может быть, турнир пройдет в Швейцарии или Греции, не исключен вариант с испанской Мальоркой. России в числе кандидатов нет, так как в нашем случае возможны проблемы с доставкой багажа, поскольку многие самолеты из Европы летят к нам над Беларусью", — отметил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Решение о переносе из Минска чемпионата Европы по велоспорту на треке было принято не по политическим соображениям, заявил ТАСС вице-президент Европейского союза...
 
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