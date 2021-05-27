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Символично: штат резидентов ПВТ за квартал вырос на 3%
Источник материала: Партизан
По информации Парка высоких технологий, на начало этого года в компаниях-резидентах ПВТ работало 69 792 человека.
За первый квартал штат компаний вырос на 3%, или более чем на 2 тысячи специалистов, пишет
За счёт новых 65 компаний штат Парка вырос на 624 человека. За счёт действующих резидентов штат Парка вырос на 1 503 человека.
Напомним, в марте ПВТ зарегистрировал 65 новых резидентов. Всего в Парке на данный момент 1021 компания.
Пока в списке резидентов на сайте Парка числится компания PandaDос, которая ликвидируется, и компания «Тут Бай Медиа», которую, по словам соучредителя TUT.BY Кирилла Волошина, лишили налоговых льгот и статуса резидента.
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По информации Парка высоких технологий, на начало этого года в компаниях-резидентах ПВТ работало 69 792 человека.
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