Как и когда решится судьба задержанной россиянки Софии Сапеги – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Адвокаты россиянки Софии Сапеги подали жалобу на ее задержание. Суд Партизанского района Минска рассмотрит жалобу 28 мая. Сейчас девушка находится в СИЗО КГБ.

"Информации на самом деле не так много. Адвокат подписал расписку о неразглашении, поэтому мы будем сейчас по большей части черпать информацию из СМИ. Она максимально держится, насколько это, видимо, возможно в этих условиях", - сказала мать задержанной Софии Сапеги Анна Дудич.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

Девушка была задержана белорусскими правоохранителями 23 мая. Сапега была снята с самолета Ryanair и задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем. В видеообращении , опубликованном одним из белорусских Telegram-каналов девушка рассказала:

"23 мая 2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел"

Софию Сапегу задержали на 72 часа, 25 мая белорусские следователи решили продлить срок содержания под стражей. Прокурор подписал постановление о том, что Сапега останется в СИЗО КГБ еще на два месяца .

Россиянку подозревают в нарушении Уголовного кодекса Беларуси, но о какой статье речь, не сообщается.

"По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу. Российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами нашей гражданки и продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав", - заявила на брифинге с журналистами официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский консул встретился с родителями задержанной, он также посещал Сапегу в СИЗО. Москва не исключает, что российская сторона может де-юре поднять вопрос о переводе Софии Сапеги из Беларуси. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема задержания девушки может быть поднята на ближайшей встрече президентов России и Беларуси 28 мая.

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