Германия сообщила, против кого ЕС введет новые санкции

О необходимости усиления давления на белорусские власти заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.





«Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь будет идти о физлицах, предприятиях и расчетах», — написал Маас на своей странице в «Твиттере».

27 мая Маас прибыл в Лиссабон на неформальную встречу (гимних) глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. В пресс-релизе МИД Германии накануне переговоров отмечалось: «Для министра иностранных дел Мааса и его коллег очевидно: принудительной посадкой гражданского самолета и связанным с этим задержанием журналиста господин Лукашенко перешел красную линию. ЕС отреагировал быстро и решительно. При этом для федерального правительства важно, чтобы санкции почувствовал не белорусский народ, а бенефициары и пособники режима Лукашенко».

25 мая министр иностранных дел ФРГ жестко высказался в адрес Александра Лукашенко: «Деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности. Более 170 пассажиров было подвергнуто опасности, чтобы задержать одного журналиста. Тройная атака: на безопасность воздушного движения, свободу прессы и европейских граждан на борту».

«Вопрос по Беларуси будет важной частью нашей встречи, — заявил журналистам верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом гимниха в Лиссабоне. — Всего два дня назад лидеры [стран ЕС] приняли важные решения по Беларуси. И мы будем обсуждать, как выполнить решения об экономических секторальных санкциях в отношении Беларуси». Боррель подчеркнул, что сегодняшняя встреча является неформальной, поэтому никаких решений на ней принято не будет.

26 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания с участием Лукашенко заявил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности». Кроме того, по его словам, ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, НПО стран ЕС, действующих на территории страны.

«На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве», — сказал Макей.

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