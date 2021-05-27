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В Червенском районе дикий кабан убил егеря
Источник материала: Навiны
Тело 43-летнего егеря Червенского лесхоза было обнаружено в лесу вечером 26 мая его коллегой.
На теле мужчины имелись множественные раны. Предположительно, причиной смерти стало нападение дикого кабана.
Как сообщает Следственный комитет, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен мобильный телефон, на котором следователи обнаружили видеозапись с моментом нападения на егеря дикого кабана.
Проверку проводит Червенским райотдел СК.
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