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В Червенском районе дикий кабан убил егеря

27.05.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело 43-летнего егеря Червенского лесхоза было обнаружено в лесу вечером 26 мая его коллегой.

В Червенском районе дикий кабан убил егеря
Фото pixabay.com

На теле мужчины имелись множественные раны. Предположительно, причиной смерти стало нападение дикого кабана.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен мобильный телефон, на котором следователи обнаружили видеозапись с моментом нападения на егеря дикого кабана.

Проверку проводит Червенским райотдел СК.

 

 

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Тело 43-летнего егеря Червенского лесхоза было обнаружено в лесу вечером 26 мая его коллегой.
 
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