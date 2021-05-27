Нетрезвый водитель спровоцировал аварию, ДТП на МКАД - автодайджест за 27 мая

Источник материала: БT

О том, что произошло на дорогах, наш следующий материал. Обстановку мониторил Александр Камович.







Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на перекрестке в Минске





Два ДТП почти одновременно произошли на МКАД





На проспекте Независимости мотоциклист въехал в легковушку





В Мядельском районе пострадал несовершеннолетний пассажир

Авария произошла на пересечении улицы Карла Либкнехта и Бетонного переулка. Установлено, что при повороте налево водитель автомобиля такси LADA не уступил дорогу встречному Renault и столкнулся с ним. В ходе разбирательства у инспекторов возникли подозрения, что виновник нетрезв. Его доставили на освидетельствование, при проведении которого в организме мужчины выявили превышение нормы алкоголя. Водитель подтвердил, что действительно накануне вечером выпивал.Накануне уже под конец рабочего дня 55-летний водитель Opel, двигаясь по МКАД, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Mercedes. Спустя несколько минут там же 59-летний шофер Nissan столкнулся с автомобилем LADA. Последний отбросило на впереди стоящий Kia, который от удара въехал в Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал.По информации ГАИ, мотоцикл Honda под управлением 23-летнего парня, двигаясь по проспекту Независимости, столкнулся с автомобилем Volkswagen. По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения байкером дистанции. Обошлось без пострадавших.Отвлекся от дороги и попал в аварию. В Житковичах водитель ВАЗ при проезде перекрестка отвлекся от управления на звонок мобильного телефона, в результате чего не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получила 55-летняя женщина-пассажир немецкого авто.Сегодня около 3 часов ночи 22-летний житель района на машине Hyundai неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 16-летний пассажир, который находился на заднем сиденье, получил травмы, его доставили в больницу.





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