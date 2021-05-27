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Нетрезвый водитель спровоцировал аварию, ДТП на МКАД - автодайджест за 27 мая

27.05.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О том, что  произошло на дорогах, наш следующий материал. Обстановку мониторил Александр Камович.


Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на перекрестке в Минске


Авария произошла на пересечении улицы Карла Либкнехта и Бетонного переулка. Установлено, что при повороте налево водитель автомобиля такси LADA  не уступил дорогу встречному Renault  и столкнулся с ним. В ходе разбирательства у инспекторов возникли подозрения, что виновник  нетрезв. Его доставили на освидетельствование, при проведении которого в организме мужчины выявили превышение нормы алкоголя. Водитель подтвердил, что действительно накануне вечером выпивал. 


Два ДТП почти одновременно произошли на МКАД


Накануне уже под конец рабочего дня 55-летний водитель Opel, двигаясь по МКАД, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Mercedes. Спустя несколько минут там же 59-летний шофер Nissan столкнулся с автомобилем LADA. Последний отбросило на впереди стоящий Kia, который от удара въехал в Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал. 


На проспекте Независимости мотоциклист въехал в легковушку


По информации ГАИ, мотоцикл Honda под управлением 23-летнего парня, двигаясь по проспекту Независимости,  столкнулся с автомобилем Volkswagen. По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения байкером дистанции. Обошлось без пострадавших.

Отвлекся от дороги и попал в аварию. В Житковичах водитель ВАЗ при проезде перекрестка отвлекся от управления на звонок мобильного телефона, в результате чего не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получила 55-летняя женщина-пассажир немецкого авто. 


В Мядельском районе пострадал несовершеннолетний пассажир


Сегодня около 3 часов ночи 22-летний житель района на машине Hyundai неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 16-летний пассажир, который находился на заднем сиденье, получил травмы, его доставили в больницу. 


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    Теги: Минск
     
     
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    О том, что  произошло на дорогах, наш следующий материал. Обстановку мониторил Александр Камович. Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на перекрестке в Минске...
     
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