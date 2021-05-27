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Илья Гагиев / spring96.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске за участие в протестах судят юношу, который голосовал за Лукашенко На суде Илья рассказал, что 9 августа вместе с другом поехал кататься на велосипедах.

задержали 11 марта. Он из многодетной семьи: кроме него в семье еще трое детей. Мать — лежачий человек с инвалидностью, за ней ухаживает 22-летняя сестра Ильи. Сам Илья — единственный кормилец в семье: младшие братья, которым 18 и 16 лет, не работают.Согласно обвинению, с 16:00 9 августа до 3:10 10 августа он участвовал в акции протеста на проезжей части проспекта Победителей в Минске. Как утверждает сторона обвинения, Гагиев публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, двигался по проезжей части дороги проспекта Победителей, блокировал и перегораживал путь транспортных средств. То же самое он якобы делал в ночь с 10 на 11 августа, включая ходьбу в сцепке.На суде Илья рассказал, что 9 августа вместе с другом поехал кататься на велосипедах, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он не думал о законности мероприятия, но, поскольку было много людей, поддался эффекту толпы. Парень говорит, что не знает, зачем стал в сцепку, фото которой было сделано на второй день его присутствия на месте событий. Он быстро ушел оттуда, потому что не любит пьяных, а от людей, стоявших рядом, чувствовался перегар.После двух дней он почитал новости, понял, что это ему не нужно, и перестал ходить на акции.Судья спросила, получала ли его семья поддержку от государства. Гагиев подтвердил, что они получили социальное жилье, ездили в оздоровительные лагеря и питались бесплатно.«Возникает вопрос: зачем вы туда пошли? Что вам сделало государство не так?» — спросилаНа это Илья ответил: «Ничего. Я же говорю, что я только за, а не против нашей власти. Если бы я собирался в чем-то участвовать, я бы прятал лицо».В материалах дела есть видеосъемки, которые Гагиев делал во время событий. На них за парнем стоят милиционеры, а он говорит фразу: «Мне (нецензурная лексика, «все равно»), я за батьку голосовал!»