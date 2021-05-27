ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске за участие в протестах судят юношу, который голосовал за Лукашенко

27.05.2021 18:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минске за участие в протестах судят юношу, который голосовал за Лукашенко
Илья Гагиев / spring96.org
В суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела 21-летнего Ильи Гагиева. Его обвиняют в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса), пишет правозащитный сайт «Весна». Дело рассматривает судья Юлия Близнюк.

Илью Гагиева задержали 11 марта. Он из многодетной семьи: кроме него в семье еще трое детей. Мать — лежачий человек с инвалидностью, за ней ухаживает 22-летняя сестра Ильи. Сам Илья — единственный кормилец в семье: младшие братья, которым 18 и 16 лет, не работают.

Согласно обвинению, с 16:00 9 августа до 3:10 10 августа он участвовал в акции протеста на проезжей части проспекта Победителей в Минске. Как утверждает сторона обвинения, Гагиев публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, двигался по проезжей части дороги проспекта Победителей, блокировал и перегораживал путь транспортных средств. То же самое он якобы делал в ночь с 10 на 11 августа, включая ходьбу в сцепке.

На суде Илья рассказал, что 9 августа вместе с другом поехал кататься на велосипедах, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он не думал о законности мероприятия, но, поскольку было много людей, поддался эффекту толпы. Парень говорит, что не знает, зачем стал в сцепку, фото которой было сделано на второй день его присутствия на месте событий. Он быстро ушел оттуда, потому что не любит пьяных, а от людей, стоявших рядом, чувствовался перегар.

После двух дней он почитал новости, понял, что это ему не нужно, и перестал ходить на акции.

Судья спросила, получала ли его семья поддержку от государства. Гагиев подтвердил, что они получили социальное жилье, ездили в оздоровительные лагеря и питались бесплатно.

«Возникает вопрос: зачем вы туда пошли? Что вам сделало государство не так?» — спросила Юлия Близнюк.

На это Илья ответил: «Ничего. Я же говорю, что я только за, а не против нашей власти. Если бы я собирался в чем-то участвовать, я бы прятал лицо».

В материалах дела есть видеосъемки, которые Гагиев делал во время событий. На них за парнем стоят милиционеры, а он говорит фразу: «Мне (нецензурная лексика, «все равно»), я за батьку голосовал!»
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На суде Илья рассказал, что 9 августа вместе с другом поехал кататься на велосипедах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Британцы показали самый дорогой в мире автомобиль — Rolls-Royce с зонтом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by