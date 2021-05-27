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Беларусь хочет покупать нефть у Казахстана
Источник материала: Onliner
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым заявил, что Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА.
— Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо эта тема не представляет интереса для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить, чтобы внести ясность в отношении формирования наших балансов поставок на следующий год, — подчеркнул Головченко.
Премьер-министр Беларуси также затронул тему возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.
— Пандемия идет на спад. Положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса. Все наши предложения направлены в Казахстан, — отметил он.
Напомним, 1 января дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым заявил, что Беларусь заинтересована в поставках нефти...
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