Беларусь хочет покупать нефть у Казахстана

Источник материала: Onliner

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым заявил, что Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА.

— Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо эта тема не представляет интереса для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить, чтобы внести ясность в отношении формирования наших балансов поставок на следующий год, — подчеркнул Головченко.

Премьер-министр Беларуси также затронул тему возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.

— Пандемия идет на спад. Положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса. Все наши предложения направлены в Казахстан, — отметил он.

Напомним, 1 января дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана заключила контракт с Беларусью на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов на белорусские НПЗ. Контракт заключен сроком на один год с возможностью пролонгации. Также на данный момент Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических споров о ценообразовании с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.