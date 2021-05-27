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Паралимпиец Александр Игнатович резко высказался о хоккейной сборной на ЧМ в Риге

27.05.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям»

Чемпион Беларуси по настольному теннису, паралимпиец Александр Игнатович поделился мнением о развитии хоккея Беларуси после проигрыша национальной команды на ЧМ-2021 Великобритании (3:4).

«О Чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Когда у Казахстана были степи и кони, когда у Дании был только гандбол с футболом, когда Франция пела марсельезу в честь побед сборной по футболу в Европе и Мире, когда Швейцария считала деньги в банках, у беларусов был не один ледовый дворец, они на волевых обыгрывали шведов в Солт-Лейк-Сити на Олимпиаде.

2021 год – все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям. Система прогнила коррупцией и отмыванием денег. В спорте ничего не изменилось за 20 лет и каждый год под Новый год мы только и слушаем, что прошлый год был хуже предыдущего», – написал Игнатович.


фото Газета.ру
 
 
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«Все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям»
 
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