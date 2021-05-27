Делегация Молдовы не приедет в Минск на СГП СНГ из-за ограничений на полеты

Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. "К сожалению, я был проинформирован, что делегация Молдовы не сможет принять участие, как планировалось. Это тоже следствие непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Собственно говоря, наши молдавские партнёры пострадали из-за политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла и донесет нашу позицию по обсуждавшимся вопросам", -interfax.by