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Делегация Молдовы не приедет в Минск на СГП СНГ из-за ограничений на полеты
Источник материала: Партизан
Делегация Молдовы не сможет приехать на совет глав правительств СНГ в Минск из-за ограничений, которые ввели западные страны на полеты в Беларусь.
Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. "К сожалению, я был проинформирован, что делегация Молдовы не сможет принять участие, как планировалось. Это тоже следствие непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Собственно говоря, наши молдавские партнёры пострадали из-за политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла и донесет нашу позицию по обсуждавшимся вопросам", -
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Делегация Молдовы не сможет приехать на совет глав правительств СНГ в Минск из-за ограничений, которые ввели западные страны на полеты в Беларусь.
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