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Гайдукевич: инцидент с самолетом и речь Лукашенко ― факты и выводы

27.05.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: впереди – санкции и трудные времена

― выступление президента Лукашенко в парламенте Беларуси – выводы и впечатления;

― удастся ли белорусам под давлением внешних обстоятельств сменить "полуколониальное" мышление на мобилизационное?

― полномочия депутатов будут продлены на год?

― насколько Беларусь близка к полной синхронизации внешнеполитической повестки с Россией;

― больше всех пострадает от "закрытого неба"?

― как скоро наша экономика вернется к "доковидному" уровню?

― выиграли у шведов, но проиграли британцам: прогноз на место сборной Беларуси на ЧМ по хоккею;

― Amazon покупает Metro Goldwyn Mayer: цифровые гиганты потихоньку скупают известные бренды?

― "Евровидение 2021" не прощается: чем оно отличается от предыдущих?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.

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Инцидент с самолетом Ryanair, задержание Романа Протасевича, санкции западных стран и  заявления Александра Лукашенко в итоговом  выпуске программы "Горизонт...
 
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