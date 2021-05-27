Гайдукевич: инцидент с самолетом и речь Лукашенко ― факты и выводы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― выступление президента Лукашенко в парламенте Беларуси – выводы и впечатления;

― удастся ли белорусам под давлением внешних обстоятельств сменить "полуколониальное" мышление на мобилизационное?

― полномочия депутатов будут продлены на год?

― насколько Беларусь близка к полной синхронизации внешнеполитической повестки с Россией;

― больше всех пострадает от "закрытого неба"?

― как скоро наша экономика вернется к "доковидному" уровню?

― выиграли у шведов, но проиграли британцам : прогноз на место сборной Беларуси на ЧМ по хоккею;

― Amazon покупает Metro Goldwyn Mayer: цифровые гиганты потихоньку скупают известные бренды?

― "Евровидение 2021" не прощается : чем оно отличается от предыдущих?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.

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