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Гайдукевич: инцидент с самолетом и речь Лукашенко ― факты и выводы
27.05.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
― выступление президента
― удастся ли белорусам
― полномочия депутатов будут
― насколько Беларусь близка к полной
― больше всех пострадает от
― как скоро наша
― выиграли у шведов, но
― Amazon покупает Metro Goldwyn Mayer:
― "Евровидение 2021"
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.
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Инцидент с самолетом Ryanair, задержание Романа Протасевича, санкции западных стран и заявления Александра Лукашенко в итоговом выпуске программы "Горизонт...
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