Могилевскому активисту Володару Цурпанову могут заменить «химию» на колонию

В райцентре Круглое Могилевской области за уклонение от отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа судят правозащитника и одного из лидеров прошлогодних протестов в Могилеве Володара Цурпанова.



Володар Цурпанов

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Основанием для уголовного дела стали, как отмечено в обвинении, дисциплинарные взыскания за нарушение Цурпановым правил внутреннего распорядка.

Подсудимый своей вины не признает и заявляет, что «следствия по его делу не было».

В исправительное учреждение открытого типа № 46 в Круглом Володар Цурпанов попал, будучи признанным виновным в оскорблении двух могилевских судей — Виктории Поляковой и Ольги Кравченко. Судья Могилевского районного суда Александр Холодцов наказал Цурпанова тремя годами «химии».

В исправительном учреждении Цурпанов пробыл с 5 февраля по 10 марта. Когда в его отношении было возбуждено уголовное дело, Цурпанова перевезли в Могилев в тюрьму № 4. В ней активист находился до суда.

На процессе в Круглянским районном суде председательствует судья Дмитрий Сосновский. Государственное обвинение представляет прокурор Михаил Андросенко. Цурпанов защищает себя сам.

В начале суда Цурпанов ходатайствовал о том, чтобы процесс шел на белорусском языке, но получил отказ, который судья аргументировал тем, что в Беларуси два государственных языка. Но некоторые другие ходатайства обвиняемого были поддержаны, в том числе вызов на допрос начальника спецкомендатуры.

Согласно обвинению, на Цурпанова завели уголовное дело, так как за время нахождения в исправительном учреждении ее сотрудники не единожды фиксировали его сидящим и лежащим на кровати в неразрешенное время, свое спальное место он не заправлял должным образом, не убирал личные вещи с кровати и тумбочки.

В обвинении также отмечено, что Цурпанов отказался трудоустраиваться на предложенное администрацией исправительного учреждения предприятие.



Исправительное учреждение открытого типа № 46, г. Круглое

За все эти нарушения на Цурпанова сначала накладывали взыскания, а потом возбудили уголовное дело за уклонение от отбывания наказания. Сотрудники исправительного учреждения отмечали, что осужденный неуважительно говорил с ними, на замечания не реагировал и отказывался давать объяснения.

В прежних своих комментариях активист объяснял, что не выполнял приказы сотрудников спецкомендатуры, так как они «нарушают человеческую честь и достоинство осужденного». Свои действия Цурпанов называл «общественным неповиновением».

На допросе в суде один из сотрудников отметил, что Цурпанов отказывался подписывать постановления о наложении взысканий, так как они оформлены не на белорусском языке.

Что касается отказа от предложенного места работы, то, по словам Цурпанова, работать сварщиком ему не позволяют проблемы со зрением. Кроме того, Цурпанова не устроил размер заработной платы.

Когда суд допрашивал руководителя предприятия, тот сказал, что разговора о здоровье Цурпанова не было.



Суд Круглянского района

Между судебными заседаниями подсудимого держат в Круглянском изоляторе временного содержания. Цурпанов заявил в суде, что там «столкнулся с пытками».

По словам обвиняемого, в камере было холодно. Он был лишен возможности готовиться к процессу: ему разрешили иметь при себе ограниченное количество бумаги. Дважды за ночь сотрудники поднимали его и требовали назвать имя и фамилию. Кроме того, постельное белье выдали только на ночь, а видеонаблюдение, настаивал он, захватывало даже туалет, в котором к тому же был неисправен механизм смыва.

Цурпанов просил суд вынести частное определение руководству изолятора.

Процесс продолжится 31 мая.

Володар Цурпанов — активист оппозиции с конца 1980-х годов. Руководил областной организацией Партии БНФ. В 1997-м голодал 10 дней в изоляторе. В августе 2020-го добился встречи протестующих с руководителями городской и областной исполнительной власти Могилева. 1 сентября 2020-го пришел на торжественную линейку в 43-ю школу Могилева и призвал педагогов, работавших в участковых комиссиях, покаяться за фальсификацию выборов. Его задержали и осудили на 20 суток административного ареста.

Всего за четыре месяца протестов провел под арестом 43 дня. 10 дней держал сухую голодовку, протестуя против незаконного заключения. Был госпитализирован. До заключения работал монтажником в частной организации.