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Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске

27.05.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске
Иллюстративное фото
Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) приняла решение отменить проведение ЧЕ по велотреку в Минске, который был запланирован на июнь.

«В свете текущей международной ситуации правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который состоится в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.


Ранее решение отказаться от участия на чемпионате Европы по велотреку в Минске озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании, сообщает Трибуна. Страны-участницы в текущей ситуации отказывались приезжать в Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее от участия в чемпионате по велотреку отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.
 
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