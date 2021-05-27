Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«В свете текущей международной ситуации правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который состоится в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске Ранее от участия в чемпионате по велотреку отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.

Ранее решение отказаться от участия на чемпионате Европы по велотреку в Минске озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании, сообщает. Страны-участницы в текущей ситуации отказывались приезжать в Беларусь.