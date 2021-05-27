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Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«В свете текущей международной ситуации правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который состоится в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.
Ранее решение отказаться от участия на чемпионате Европы по велотреку в Минске озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании, сообщает
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Ранее от участия в чемпионате по велотреку отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.
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