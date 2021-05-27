Сотрудник банка заметил странные сто долларов и сообщил в милицию. Вот что показала проверка

Источник материала: Onliner

Сотрудник одного из банков Солигорска заметил странную купюру номиналом 100 долларов и решил сообщить об этом в милицию. Позже выяснилось, что она фальшивая. Об этом рассказывает Государственный комитет судебных экспертиз.

Заключение показало, что купюра изготовлена способом офсетной печати. Защитная нить, водяной знак и защитные волокна на купюре имитированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Специалисты напоминают, что основными признаками, указывающими на подделку, являются:

несоответствие размера денежного билета;

нечеткость цветопередачи изображений;

отсутствие водяного знака;

нечеткость воспроизведения мелких элементов лицевой и оборотной сторон;

нечитаемость микротекста;

расплывы красящего вещества, его растворимость под воздействием воды.