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Сотрудник банка заметил странные сто долларов и сообщил в милицию. Вот что показала проверка
Источник материала: Onliner
Сотрудник одного из банков Солигорска заметил странную купюру номиналом 100 долларов и решил сообщить об этом в милицию. Позже выяснилось, что она фальшивая. Об этом
Заключение показало, что купюра изготовлена способом офсетной печати. Защитная нить, водяной знак и защитные волокна на купюре имитированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Специалисты напоминают, что основными признаками, указывающими на подделку, являются:
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Сотрудник одного из банков Солигорска заметил странную купюру номиналом 100 долларов и решил сообщить об этом в милицию. Позже выяснилось, что она фальшивая. Об...
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