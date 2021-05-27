Дарья Лосик встретилась с мужем в СИЗО: «Рассказала про самолет Ryanair. Он был в шоке»

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Жена создателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика Дарья встретилась с мужем, находящимся в СИЗО, впервые за 336 дней.





Дарья Лосик. Фото Радыё Свабода

Вот как она описывает эту встречу в интервью Радыё Свабода :

— Игорь без маски был, мы разговаривали через телефонную трубку, между нами было стекло. Эмоциональное состояние у Игоря нестабильное немного. Он очень обрадовался, что нам дали свидание. Не ожидал, что его разрешат. Очень много расспрашивал о дочери. Плакал, когда я рассказывала о ней. О том, как она растет, чему научилась уже за то время, что его не было дома. Все новости о дочери вызвали у Игоря слезы. <…>

В целом, знаете, наша встреча такой эмоциональной получилась. У меня год не было с ним визуального контакта. Наверное, я просто, когда увидела Игоря, не поверила, что это вот он сидит за стеклом с этой телефонной трубкой.

Я сказала Игорю, что буду продолжать за него бороться, пусть даже это будет стоить мне свободы. Мне абсолютно все равно. В последнем письме он написал мне, что ему не в чем раскаиваться. И если суд пройдет открыто, то все сразу поймут, что он ни в чем не виноват. Игорь говорит, что настроен максимально решительно и не знает, к чему его может подтолкнуть этот процесс, эта вся несправедливость.

Я рассказала Игорю все новости, которые успела, про самолет Ryanair в том числе. Он был в шоке. Игорь очень сейчас рассчитывает на международную помощь и поддержку. То, что происходит в Беларуси, затронуло уже не только ее граждан. Мы с Игорем очень надеемся на международное давление, которое страны мира могут оказать на белорусские власти».