ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дарья Лосик встретилась с мужем в СИЗО: «Рассказала про самолет Ryanair. Он был в шоке»

27.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Жена создателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика Дарья встретилась с мужем, находящимся в СИЗО, впервые за 336 дней.

Дарья Лосик встретилась с мужем в СИЗО: «Рассказала про самолет Ryanair. Он был в шоке»

Дарья Лосик. Фото Радыё Свабода

Вот как она описывает эту встречу в интервью Радыё Свабода:

— Игорь без маски был, мы разговаривали через телефонную трубку, между нами было стекло. Эмоциональное состояние у Игоря нестабильное немного. Он очень обрадовался, что нам дали свидание. Не ожидал, что его разрешат. Очень много расспрашивал о дочери. Плакал, когда я рассказывала о ней. О том, как она растет, чему научилась уже за то время, что его не было дома. Все новости о дочери вызвали у Игоря слезы. <…>

В целом, знаете, наша встреча такой эмоциональной получилась. У меня год не было с ним визуального контакта. Наверное, я просто, когда увидела Игоря, не поверила, что это вот он сидит за стеклом с этой телефонной трубкой.

Я сказала Игорю, что буду продолжать за него бороться, пусть даже это будет стоить мне свободы. Мне абсолютно все равно. В последнем письме он написал мне, что ему не в чем раскаиваться. И если суд пройдет открыто, то все сразу поймут, что он ни в чем не виноват. Игорь говорит, что настроен максимально решительно и не знает, к чему его может подтолкнуть этот процесс, эта вся несправедливость.

Я рассказала Игорю все новости, которые успела, про самолет Ryanair в том числе. Он был в шоке. Игорь очень сейчас рассчитывает на международную помощь и поддержку. То, что происходит в Беларуси, затронуло уже не только ее граждан. Мы с Игорем очень надеемся на международное давление, которое страны мира могут оказать на белорусские власти».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена создателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика Дарья встретилась с мужем, находящимся в СИЗО, впервые за 336 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевскому активисту Володару Цурпанову могут заменить «химию» на колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by