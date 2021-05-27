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Двух жителей Витебской области задержали за наркоторговлю

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двух жителей Витебской области задержали за наркоторговлю

В Витебской области правоохранители задержали двух парней, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Первым был задержан 19-летний житель Орши. Молодой человек устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Парень проработал закладчиком всего полтора месяца, когда на него вышли оперативники. В ходе задержания у него были найдены 20 грамм альфа-PVP. Кроме того, оперативникам удалось установить его причастность к другим закладкам на территории района, где были обнаружены 58,7 грамм пара-метилэфедрона.

Вторым задержанным стал 40-летний житель Витебска. Оперативники наблюдали за ним несколько месяцев и в итоге выяснили, что мужчина вел криминальный бизнес в Минской области. В ходе задержания у него были изъяты почти 60 грамм альфа-PVP. Отличительной особенностью злоумышленника было то, что он старался всячески замаскировать свое присутствие в местах закладок – при себе у него имелся рюкзак, где оперативники обнаружили несколько комплектов одежды и обуви. Однако даже маскировка не спасла его от задержания.

Теперь обоим мужчинам грозит уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области правоохранители задержали двух парней, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома....
 
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