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Салат со свининой и соленым огурцом. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

27.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат со свининой и соленым огурцом. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Благодаря сочетанию продуктов этот салат приобретает грибной вкус. На самом же деле, в процессе приготовления ни один гриб не использовался. 

Итак, вам понадобится: 

  • свинина - 200 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • солёный огурец - 1 шт.;
  • майонез по вкусу;
  • растительное масло для жарки. 

Как готовить?

1. Свинину сварить, остудить, нарезать кубиками.


2. Морковь натереть на крупной тёрке и пассировать на медленном огне.


3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.


4. Солёные огурцы нарезать кубиками.


5. Смешать ингредиенты в глубокой ёмкости, добавив по вкусу майонез. Выложить салат на сервировочную тарелку, украсить зеленью.


Приятного аппетита!

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Благодаря сочетанию продуктов этот салат приобретает грибной вкус. На самом же деле, в процессе приготовления ни один гриб не использовался.  Итак, вам...
 
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