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Салат со свининой и соленым огурцом. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Благодаря сочетанию продуктов этот салат приобретает грибной вкус. На самом же деле, в процессе приготовления ни один гриб не использовался.
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
1. Свинину сварить, остудить, нарезать кубиками.
2. Морковь натереть на крупной тёрке и пассировать на медленном огне.
3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
4. Солёные огурцы нарезать кубиками.
5. Смешать ингредиенты в глубокой ёмкости, добавив по вкусу майонез. Выложить салат на сервировочную тарелку, украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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Благодаря сочетанию продуктов этот салат приобретает грибной вкус. На самом же деле, в процессе приготовления ни один гриб не использовался. Итак, вам...
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