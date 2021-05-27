Салат со свининой и соленым огурцом. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Благодаря сочетанию продуктов этот салат приобретает грибной вкус. На самом же деле, в процессе приготовления ни один гриб не использовался.

Итак, вам понадобится:

свинина - 200 г;

морковь - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

солёный огурец - 1 шт.;

майонез по вкусу;

растительное масло для жарки.

Как готовить?

1. Свинину сварить, остудить, нарезать кубиками.





2. Морковь натереть на крупной тёрке и пассировать на медленном огне.





3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.





4. Солёные огурцы нарезать кубиками.





5. Смешать ингредиенты в глубокой ёмкости, добавив по вкусу майонез. Выложить салат на сервировочную тарелку, украсить зеленью.





Приятного аппетита!

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