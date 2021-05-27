Генпрокуратура усилит работу по предотвращению убийств

Источник материала: ОНТ

Генеральная прокуратура намерена усилить работу по предотвращению убийств. Об этом заявили на коллегии ведомства.

Промежуточные итоги по количеству убийств на бытовой почве пугают: преступлений стало больше – почти на 14%. Наибольший рост – в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. Причём в большинстве случаев на преступление идут люди в алкогольном опьянении. Более половины агрессоров – безработные, и четверть из них – ранее судимы.

Меры воздействия на тех, кто злоупотребляет спиртным, есть – медико-социальная реадаптация и ограничения дееспособности. Также на контроле держат ситуацию с пожарами. За минувший год количество погибших в огне людей возросло. В этом году жертвами стали уже 264 человека, в основном люди старше 60-ти. Частая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. По итогам заседания Генпрокуратуры, всё это добавит задач местным органам власти и всем субъектам профилактики.

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